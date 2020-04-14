Челябинск, , 16:30 — REGNUM В Челябинской области леса патрулируют 40−50 мобильных групп. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Речь идёт о группах лесхозов и об арендаторах. Они занимаются патрулированием каждый день. По мере повышения среднесуточных температур воздуха и нарастания в лесах пожарной опасности количество таких групп будет увеличено.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 14 лесных пожаров. Их все потушили уже в первые сутки.

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