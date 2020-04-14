Белгород, , 16:26 — REGNUM Многофункциональные центры оказания государственных услуг заработали в Белгородской области по предварительной записи, сообщили 14 апреля в региональном оперативном штабе. Руководство ведомства просит организации не требовать у граждан излишние справки и максимально пользоваться электронным документооборотом.

Предварительную запись в МФЦ можно оформить по телефону в контакт-центре или на сайте учреждения. Большая часть сотрудников центра госуслуг остаётся дома: у кого-то есть дети дошкольного возраста, у кого-то инвалидность. При этом они частично работают в удалённом формате.

«Просим за ненужными услугами, которые не требуют у вас жизненной необходимости, не обращаться. Потерпите, пожалуйста, до спада напряжённости. Также обращаемся и к организациям: не требуйте от людей ненужные справки и документы. Если есть какой-то документ, который можно получать в электронном виде, наконец-то перейдите к этому формату», — попросила руководитель МФЦ Белгородской области Олеся Митякина.

С 13 апреля на работу вышли 265 сотрудников МФЦ из 600.