Белгород, 14 апреля 2020, 16:26 — REGNUM Многофункциональные центры оказания государственных услуг заработали в Белгородской области по предварительной записи, сообщили 14 апреля в региональном оперативном штабе. Руководство ведомства просит организации не требовать у граждан излишние справки и максимально пользоваться электронным документооборотом.
Предварительную запись в МФЦ можно оформить по телефону в контакт-центре или на сайте учреждения. Большая часть сотрудников центра госуслуг остаётся дома: у кого-то есть дети дошкольного возраста, у кого-то инвалидность. При этом они частично работают в удалённом формате.
С 13 апреля на работу вышли 265 сотрудников МФЦ из 600.