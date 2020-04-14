Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM В Ростовской области участились случаи госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

«Меняется структура выявляемости новой коронавирусной инфекции. Значительно выросло число больным с клиническими проявлениями болезни. Среди них преобладают диагнозы «ОРВИ» и «внебольничная пневмония». Всё большее количество заражённых требуют госпитализации», — указал спикер.

По словам Ковалёва, 60% жителей Ростовской области, у которых подтверждён коронавирус, переносят его в легкой форме в режиме самоизоляции.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на 14 апреля, в Ростовской области выявлено 98 случаев инфицирования. Среди них — шесть детей и 11 пациентов в возрасте старше 60 лет. Восемь человек выздоровели.

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