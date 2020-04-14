Киев, , 17:15 — REGNUM В течение суток 13 апреля на Украине подтвердились 270 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

Всего на Украине зафиксировали 3372 случая заражения коронавирусом, проведены более 35 тыс. тестирований.

На амбулаторном лечении находится 1907 пациентов, госпитализированы 1208 человек из них двое детей.

От осложнений, вызванных болезнью, скончались 98 человек — 51 мужчина и 47 женщин. Выздоровели 119 человек.

По числу заболевших продолжает лидировать Киев (551 случай) и Черновцы (546 случаев).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас заявил, что Еврсоюз выделит €4 млн для общественных организаций Украины, которые помогают бороться с коронавирусной инфекцией.

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