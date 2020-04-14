Тирасполь, , 16:19 — REGNUM В Приднестровье всех жителей обязали носить защитные маски в общественных местах, магазинах и транспорте. Как сообщили ИА REGNUM в МВД Приднестровья, такое решение приняли 14 апреля на заседании Оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.

За несоблюдение карантинных мер предусмотрен штраф на 2760 рублей ПМР (примерно 12,5 тыс российских рублей) или арест сроком до 15 суток.

В Приднестровье к 14 апреля число заболевших достигло 152 человек. С начала эпидемии семь заболевших умерли, один человек вылечился.

17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая.

Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях — по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся.

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