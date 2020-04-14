Севастополь, , 16:20 — REGNUM И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев ввёл дополнительные ограничения в рамках режима повышенной готовности на территории города. Об этом ИА REGNUM 14 апреля сообщили в пресс-службе правительства города.

«Дополнительные ограничительные меры устанавливают особый порядок передвижения граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территории Севастополя. В частности, въезд в регион возможен только через пункт пропуска при условии предъявления документа, содержащего сведения о регистрации в Севастополе или подтверждающего проживание в городе», — уточнили в пресс-службе.

Данные ограничения, по словам специалистов, не касаются тех иногородних, которые работают в Севастополе и пересекают границу региона для осуществления своих обязанностей. А также если они передвигаются на машинах полиции, «скорой помощи», спасателей и в других экстренных случаях.

«При выезде или въезде граждане обязаны измерять температуру тела. Если она составляет 37 градусов и выше и есть признаки респираторного заболевания, их должны отправить в больницу на машине «скорой помощи». Все граждане, которые возвращаются в Севастополь из других регионов, обязаны заполнять анкеты и находиться в режиме самоизоляции», — добавили в правительстве города-героя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора Севастополя пообещал наделить всех сотрудников всех надзорных органов правом выписывать протоколы о нарушении самоизоляции граждан.

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