Абу-Даби, , 16:15 — REGNUM Новая форма регистрации браков в ОАЭ появилась в связи с пандемией, передаёт 14 апреля Al Arabiya.

Брак теперь можно зарегистрировать в режиме видеоконференции и оформить в электронной форме. Такие меры введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Вступающим в брак заранее нужно написать заявление и подать онлайн, затем произвести оплату и, после получения разрешения в суде (оно приходит на телефон) провести процедуру в формате видеоконференции.

Напомним, в ОАЭ количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 4,1 тыс., количество летальных исходов достигло 22, число излечившихся — 680.

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