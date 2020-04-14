Тверь, , 16:14 — REGNUM Меры по профилактике коронавируса усилены в интернатах для престарелых и инвалидов в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.

В частности, в учреждениях такого типа введён запрет на посещение родственниками, проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий, кружковую деятельность. Также в интернатах усилены санитарно-эпидемиологические меры — проведена дезинфекция учреждений.

В оперштабе отметили, что на данный момент случаи коронавируса у сотрудников и постояльцев социальных учреждений Тверской области не выявлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Смоленской области на изоляцию был закрыт Вяземский дом-интернат для престарелых, после выявления коронавируса у одного из сотрудников. У 86 сотрудников и постояльцев первичные анализы оказались положительными.