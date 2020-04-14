Пенза, , 16:38 — REGNUM Служба крови страны в условиях эпидемии коронавируса испытывает дефицит доноров крови и ее компонентов. Донорам стало сложнее добираться до пунктов переливания крови, сообщает минздрав Пензенской области.

В 22 российских городах, в том числе и в Пензе, Яндекс совместно с ассоциацией «Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Сёрч» запускают проект «Помощь рядом». Добровольцы смогут добраться к месту донации быстро, безопасно и комфортно, используя специальный промо-код, который дает скидку на поездку в такси в размере 150 рублей.

В Пензе такие меры в отношении доноров начинают действовать с 14 апреля. Пензенский областной клинический центр крови ждет доноров крови всех групп ежедневно по будням с 8:00 до 13:00 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге тем, кто намерен сдавать кровь на Московском проспекте, 104, обещают скидку на такси.

Читайте также: В Петербурге на фоне самоизоляции не хватает донорской крови