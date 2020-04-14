Махачкала, , 16:16 — REGNUM Первый этап строительства четырех девятиэтажных домов для военных Каспийской флотилии, передислоцированных из Астрахани в Дагестан, подходит к завершению в Махачкале. К домам уже подведены инженерные системы, установлены индивидуальные приборы учета потребления ресурсов, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ республики.

Строительство жилого комплекса из четырех девятиэтажек началось в 2019 году. Объекты возводит главное военно-строительное управление №4 военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Проект разработан для регионов с высокой сейсмоактивностью, то есть дома, по данным ведомства, способны выдержать землетрясение до девяти баллов.

«Один из корпусов почти готов к сдаче. В ближайшем будущем семьи военнослужащих поселятся в комфортных квартирах с мебелью и всей необходимой техникой. Завершается и благоустройство прилегающей к дому территории», — сказано в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Махачкале для военнослужащих Каспийской флотилии и их семей возводится новый микрорайон, в котором в течение трех лет планируется построить 12 многоэтажных домов. Всего, по информации Южного военного округа, в столице Дагестана будет построено 1,7 тыс. служебных квартир.