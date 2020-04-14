Ростов-на-Дону, , 16:00 — REGNUM В Ростовской области случаи коронавирусной инфекции подтверждены у шести детей — дошкольного и школьного возраста. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Главный санитарный врач отметил, что четыре ребёнка заразились коронавирусом контактным путём в семье. Ещё двое детей вернулись из Турции и Москвы.

ИА REGNUM напоминает, что Евгений Ковалёв оценил ситуацию с распространением коронавируса на Дону как сложную, но контролируемую. Всего, по данным на 14 апреля, в регионе выявлено 98 случаев инфицирования. Восемь пациентов выздоровели.

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