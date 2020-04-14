Москва, , 16:02 — REGNUM Участники концерта «Мы вместе», который прошел в субботу 11 апреля в пустом зале Большого театра, Сергей Полунин и Юрий Башмет не контактировали с заражёнными коронавирусом в ходе мероприятия. Об этом 14 апреля сообщает RT со ссылкой на представителей артистов.

Концерт транслировался в эфире канала «Россия 1» в поддержку врачей и волонтеров, которые помогают бороться с распространением коронавирусной инфекции.

PR-директор Сергея Полунина сообщил, что перед концертом всех участников протестировали на COVID-19. Сотрудники театра также прошли процедуру проверки, людей с положительными результатами — всего таких было 34 человека — отстранили от работы.

13 апреля в пресс-службе Большого театра заявили, что анализ на коронавирус дал положительный результат у нескольких человек, участвовавших в организации концерта.

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