Москва, , 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«На сегодняшний момент у нас определена дата — 8 июня. Если ситуация будет ухудшаться, мы это будем знать в ближайший месяц. После майских праздников примерно мы выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и будем принимать соответствующие решения», — сказал Музаев.

При этом отмечается, что задания ЕГЭ не будут подвергнуты корректировке даже при повторном переносе экзамена.