Калуга, , 18:14 — REGNUM В Калужской области первые пожары были зафиксированы уже в январе 2020 года. Пройденные огнём площади сопоставимы с показателями всего 2019 года. Об этом 14 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Тушение пала травы Kaluga-gov.ru

Система космического мониторинга зафиксировала с начала 2020 года более 1026 термоточек (за весь 2019 год — 1486). В калужских лесах потушено 62 лесных пожара на общей площади 138,32 га, три пожара было ликвидировано на лесных участках особо охраняемых природных территорий (19,6 га).

На территории муниципальных районов области введен особый противопожарный режим. На защиту калужских лесов выделено почти 10 млн рублей из федерального и свыше 40 млн из областного бюджета. Системы видеонаблюдения размещены в 10 наиболее пожароопасных районах области. Сотрудники лесничеств и ОВД районов патрулируют леса по 394 маршрутам общей протяженностью 9950,8 км.

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