Ново-Огарево, Московская область, , 16:00 — REGNUM Вызванный коронавирусом экономический кризис стал шоком для предприятий, но не для российского руководства. Необходим ответ на новые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин 14 апреля в ходе онлайн-совещания по экономическим вопросам.

Власти понимали, как будет развиваться ситуация. Экономика, бизнес столкнулись с серьёзным давлением и в других странах, в России было понимание сроков, в пределах которых возникнут трудности.

«Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что ряд мер по поддержке экономики уже реализуется, однако нужны дополнительные шаги, адекватные уровню вызовов. Резервы у России есть, их нужно использовать так, чтобы результат ощущала экономика, а значит, и граждане.

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