Пекин, , 15:49 — REGNUM Почти 100 тыс. китайских граждан остаются на территории России. Об этом заявил 14 апреля на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он отметил, что затрудняется назвать точное число соотечественников, находящихся в России.

По официальным данным, в Китае выявили более 1400 человек с коронавирусом нового типа, которые прибыли из других стран. Так, в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с РФ, заражение коронавирусом подтвердилось у 79 из прибывших за сутки граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля власти КНР закрыли пассажирское сообщение на всех пунктах пропуска на границе с РФ.