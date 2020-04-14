Москва, , 15:46 — REGNUM Составлен рейтинг деревень, сёл и хуторов России с самыми веселыми и смешными названиями. Лидер рейтинга — Веселая Жизнь, хутор в Краснодарском крае, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте — Балдейка, село в Удмуртии, на третьем — Бодуны, деревня в Смоленской области. В пятёрке лидеров оказались Жадины, деревня в Новгородской области и Лох, село в Саратовской области.

Также в топ-10 самых веселых и смешных названий российских деревень вошли Зады, деревня в Иркутской области; Пуково, деревня в Тверской области; Попки, деревня в Псковской области; Хохотуй, село в Забайкалье и Хренище, хутор в Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, составлен рейтинг рек России с самыми веселыми и смешными названиями. Лидер рейтинга — река Звероножка в Московской области.

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