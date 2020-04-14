Рязань, , 15:48 — REGNUM Продуктовые наборы для граждан, получавших бесплатные обеды в социальных столовых, начали выдавать в Рязани. Горожанам, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации привозят продукты на дом. Всего сформировано 790 наборов, сообщили 14 апреля в пресс-службе мэрии.

Социальные столовые в период режима самоизоляции временно приостановили свою работу. Получатели благотворительного питания получат продуктовые наборы в обмен на талоны на апрель 2020 года, которые были выданы гражданам управлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Рязани на II квартал 2020 года. Городские власти сформировали 790 наборов. Чтобы предотвратить мошенничество, рязанцев предварительно оповещают по телефону, а продукты привозят на дом.

Наборы формируют на базе МП «Детское питание». В них входят замороженные мясные котлеты, консервы, яйца, крупы, макаронные изделия, молоко, хлеб, печенье и другие продукты.