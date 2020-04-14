Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Часть коренного населения Грузии либо плохо знает, либо совсем не знает грузинский язык. Такое заявление 14 апреля сделал директор телекомпании «Первый канал» Васил Маглаперидзе на своем телеканале.

Как рассказал глава канала, его телекомпания запускает проект «Наш грузинский язык», который должен помочь молодым людям Грузии, не знающим языка, полноценно интегрироваться в общество.

«Мы собираемся сотрудничать с министерством образования. Мы должны использовать весь опыт и решить этот вопрос, чтобы получить ощутимый эффект в ближайшем будущем», — сказал Маглаперидзе.

Он сообщил, что проект его канала будет способствовать популяризации грузинского языка, также планируется проведение олимпиады по языку для негрузиноязычных школ.