Челябинск, , 15:41 — REGNUM В Челябинской области полиция пока продолжает информировать население о необходимости изоляции. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полиция проводит с людьми профилактические беседы и просит их не выходить из дома без крайней нужды. Также граждан оповещают с помощью громкоговорителей. Всего в регионе действуют более 100 патрульных групп, в том числе 16 передвижных пунктов полиции.

В областном УМВД также напоминают, что сотрудники полиции вправе составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ, предусматривающей наказание за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Размер штрафа для граждан колеблется от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.