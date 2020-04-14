Москва, , 15:44 — REGNUM В Москве водителей такси, не проверяющих цифровые пропуска у пассажиров, будут отключать от агрегаторов. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

Сотрудники полиции будут выборочно проверять такси на наличие у пассажира цифрового пропуска. Если таксист посадит в автомобиль человека без пропуска или маршрут не совпадет с данными документа, водителя могут отключить от агрегатора такси.

Напомним, с 15 апреля в Москве и Московской области для передвижения необходимо оформить специальный цифровой пропуск.