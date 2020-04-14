Москва, , 15:41 — REGNUM Скандально известный психотерапевт Анатолий Кашпировский начал проводить свои «оздоровительные сеансы» в интернете. Видео опубликовано в его YouTube-канале.

Так, эфир, который прошел 9 апреля, он посвятил «лечению» остеохондроза, гипертонии и проблем со зрением.

«Сделаю так, что люди, не имеющие возможности свободно вращать головой, от этого избавятся», — обещал своим зрителям Кашпировский.

Видео уже посмотрели более 244 тыс. человек.

Напомним, врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский стал популярным в 1989 году, когда он был настоящей звездой телеэкрана, «исцелял» советских граждан своими «установками» от алкоголизма и облысения. Кашпировский много гастролировал по СССР, собирая на своих выступлениях полные стадионы.

Читайте также: В Челябинске приговорен к штрафу Анатолий Кашпировский