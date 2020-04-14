Ижевск, , 15:40 — REGNUM В Удмуртии подтвердили еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Причём семь из новых случаев выявили среди медработников и четыре среди пациентов закрытой на карантин ГКБ №1 в Ижевске. Кроме того, положительный результат анализа подтвердил заражение троих жителей Ижевска и одного жителя посёлка Яр, который вернулся из Москвы.

С учетом новых данных число выявленных в Удмуртии случаев заражения коронавирусом достигло 42.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 апреля стало известно, что подтверждено ещё восемь случаев заражения коронавирусом. Шесть из них — пациенты ГКБ №1.

Читайте также: В Удмуртии подтвердили ещё восемь случаев заражения коронавирусом