Стокгольм, , 15:44 — REGNUM По состоянию на 14 апреля в Швеции были зарегистрированы еще 114 случаев смерти от заболевания COVID-19, но в то же время власти страны до сих пор не смогли обновить данные количества погибших за пасхальные выходные. Таким образом, 15 апреля ожидается резкое увеличение числа умерших. Об этом 14 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Представители Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщили, что в настоящее время в мире зарегистрировано более 1,9 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 118 900 человек в результате заболевания COVID-19 скончались.

В Швеции медики подтвердили 11 445 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 497 были зарегистрированы за последние сутки. 915 человек прошли интенсивное лечение в реанимационных отделениях. Общее число смертей от COVID-19 сейчас составляет 1 033 человек, 114 из которых скончались за последние сутки.