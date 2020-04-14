Ставрополь, , 15:41 — REGNUM Сервис для выдачи электронных разовых пропусков для выхода из дома во время режима самоизоляции запущен в тестовом режиме на краевом портале госуслуг Ставрополья. Работать в полной мере он будет только после внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты и в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в управлении по информполитике правительства региона.

Для получения электронного пропуска нужно заполнить соответствующий бланк, ответив на ряд вопросов, после чего будет выдан специальный QR-код. Жители, у которых нет компьютера или смартфона, смогут получить разрешение покинуть дом, позвонив на горячую линию и продиктовав оператору свои данные.

Ознакомиться с новой услугой может любой желающий, а свои замечания и предложения направить в краевое министерство энергетики, промышленности и связи.

Напомним, спецпропуска на Ставрополье выдаются в соответствии с постановлением губернатора края о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса и распоряжением правительства региона, утвердившим перечень предприятий и организаций, работающих в период режима обязательной самоизоляции.

Вместе с тем, для некоторых категорий граждан выдача спецпропусков не предусматривается. Это относится к пожилым людям, жителям с хроническими заболеваниями, тем, кто находятся под медицинским наблюдением после контактов с зараженными, а также прибывшим в край из других регионов и стран.

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