Липецк, , 15:36 — REGNUM У двух сотрудников департамента здравоохранения Липецкой области подозревают заражение коронавирусом, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на заместителя главы региона Александра Ильина.

У двух человек предварительный тест на коронавирус показал условно положительный результат. Теперь чиновники ждут итогов исследования из федеральной лаборатории.

Все сотрудники профильного департамента были протестированы на выделение коронавируса как контактировавшие с потенциально заражёнными. В департаменте сотрудники изолированы друг от друга в своих кабинетах, которые им запрещено покидать.

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