Самара, , 15:41 — REGNUM Учащимся из многодетных семей, которые имеют четыре и более детей школьного возраста, на время дистанционного обучения предоставят ноутбуки в Самарской области. Соответствующий приказ областного министерства образования и науки 14 апреля опубликован на сайте областного правительства.

Согласно документу, закупленные за счет бюджетных ассигнований резервного фонда губернатора Самарской области ноутбуки предоставят школьникам из многодетных семей из расчета один ноутбук на многодетную семью.

Отмечается, что техника будет предоставлена во временное пользование на период получения дистанционного образования.

Ноутбук будет предоставлен семье после соответствующего заявления родителя.

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