Москва, , 15:31 — REGNUM Большинство граждан России (56%) хорошо относятся к главе государства Владимиру Путину, показали данные опроса «Левада-центра».

Каждый пятый (20%) относится к нему с симпатией, почти каждый десятый (9%) — с восхищением. Не могут сказать о Путине ничего плохого 27% граждан.

Нейтрально и безразлично относятся к президенту РФ 16% респондентов. Антипатию испытывают лишь 5%.

Опрос проведен 19−25 марта 2020 года. Опрошены 1624 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (42%) считают главу государства Владимира Путина опытным политиком.

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