Москва, , 15:30 — REGNUM Московские учителя с конца марта поддерживают семьи с детьми в условиях самоизоляции путем проведения ежедневных классных часов в онлайн режиме. Об этом 14 апреля сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Такой метод поддержки предложили в Ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы.

Педагоги проводят ежедневные видеоконференции со своими классами, на которых обсуждаются актуальные вопросы. В данный момент приоритетом является поддержание психологического климата внутри семьи.

Также классные руководители совместно со школьными и психологами проводят отдельные классные часы в формате психолого-педагогической консультации для родителей школьников, на которых они делятся «лайфхаками» для продуктивной работы с детьми.

Напомним, что в соответствии с распоряжением московского департамента образования и наук во всех столичных школах отменены занятия с 21 марта по 1 мая. Школьники перешли на дистанционное обучение.