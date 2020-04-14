Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM За последние две недели более 1,7 тысяч жителей Ленинградской области дистанционно зарегистрировались в службе занятости для поиска подходящей работы. При этом 80% обращений пришло от людей, которые не работали официально уже более года. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего в Ленинградской области на Бирже труда на сегодняшний день зарегистрированы 7,5 тысяч человек, из которых 3,9 тысяч уже получили официальный статус безработного.

С начала апреля Центр занятости населения нашел работу для 153 жителей Ленинградской области. Соискатели смогли приступить к своим должностным обязанностям в сферах ЖКХ и медицины.

«Жители области выбирают работу по рабочим профессиям, по специальностям служащих и инженерно-технических работников», — отмечают в областной администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Петербурге за две прошедшие «нерабочие» недели апреля на биржу труда в поисках работы обратились две тысячи человек.

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