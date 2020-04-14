Кигали, , 15:31 — REGNUM Правительство Руанды продолжает бороться с идеологией отрицания геноцида, которая становится популярной среди молодежи, составляющей до 70 процентов населения страны. Об этом передает The EastAfrican.

По информации журналистов издания, меры реализуются Национальной комиссией по борьбе с геноцидом (CNLG) посредством внедрения в образовательные программы истории геноцида.

«Вы ничего не можете сделать со старшим поколением; они верят в то, во что верят, и жили, когда произошел геноцид против тутси. Но отрицающие геноцид смогли использовать интернет и социальные сети для передачи вводящих в заблуждение молодежь теорий», — заявил в интервью изданию исполнительный секретарь CNLG Жан Дамаскин Бизимана.

«Мы смогли справиться с некоторыми веб-сайтами, которые распространяют ложные теории, но молодежь все еще может получить к ним доступ через социальные сети, такие как YouTube, которые трудно контролировать», — добавил он.

В CNLG заявили, что они гарантируют, что изучение истории геноцида входит в образовательную программу от начальных школ до университетов. В январе Совет по образованию Руанды назначил более 1600 учителей для ведения курса об истории геноцида в рамках уроков обществознания, отмечают репортеры.