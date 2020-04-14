Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области сложная, но контролируемая. На это в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 указал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

По его словам, все принятые на Дону меры — режим всеобщей изоляции, подготовка госпитальной базы и ряд других ограничений — были своевременными.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области подтверждено 98 случаев коронавирусом. Восемь человек выздоровели. Семь пациентов находятся в тяжёлом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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