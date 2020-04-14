Симферополь, 14 апреля 2020, 15:29 — REGNUM Из-за заморозков в марте и апреле 2020 года в Крыму пострадало почти четыре тысячи гектаров садов. Об этом 14 апреля на своей странице в Facebook написал вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
Также, по его словам, пострадали семечковые плодовые культуры. В зависимости от срока цветения сортов повреждены от 35 до 80% плодовых почек яблони.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма предложили аграриям полуострова ограничить оптовую продажу продукции на материк.
Об этом: В Крыму хотят ограничить продажу продуктов на материк