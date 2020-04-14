Калуга, , 18:12 — REGNUM В Фонд грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества направлено 47 проектов от некоммерческих организаций Калужской области, сообщили 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций.

По информации ведомства, наиболее популярными направлениями в области по-прежнему остаются «Сохранение исторической памяти», «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» и «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». Профильное министерство консультирует НКО при подготовке заявок на гранты и оказывает информационную поддержку проектам-победителям.

Напомним, за три года от Калужской области в Фонд президентских грантов было направлено 348 проектов, 66 из которых уже получили поддержку на сумму около 145 млн рублей.

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