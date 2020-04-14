Брянск, , 15:26 — REGNUM 16 медицинских учреждений перепрофилированы с целью возможности приёма пациентов с коронавирусной инфекцией в Брянской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Общестроительные, отделочные и специализированные работы выполняют порядка 150 человек.

Полностью готовы принять пациентов два корпуса Брянской областной больницы, госпиталь для ветеранов войн в Брянске, лечебные учреждения Клетнянского и Севского районов, а также Клинцов и Новозыбкова. Подходят к концу подготовительные работы в медучреждениях Жирятинского, Выгоничского, Карачевского районов и Дятьково. Завершается переооборудование Брянской детской областной больнице и городской больнице № 4 Брянска, а также площадки в Сельцо, Фокино и в Климовском районе. Подрядчики подводят кислород к койкам, обустраивают помещения для установки дополнительных кислородных баллонов при подключении их в систему, устанавливают герметичные перегородки для шлюзов.

К работам привлечены более чем 10 подрядных организаций строительного комплекса Брянской области.