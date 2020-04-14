Курск, , 15:20 — REGNUM В Поныровском районе Курской области волонтёрами, которые доставляют продукты и медикаменты одиноким пенсионерам, стали работники учреждений культуры. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Работники культуры прошли обучающие курсы и стали работать с представителями старшего поколения и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Они выезжают на вызовы, привозят пожилым людям продукты, лекарства и предметы первой необходимости, бесплатно шьют маски и оказывают бытовую помощь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четыре пациента выздоровели, 18 находятся на лечении в областной инфекционной больнице, в том числе один человек в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. У 34 человек с подтверждённым коронавирусом нет признаков заболевания, поэтому они находятся на карантине в домашних условиях.

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