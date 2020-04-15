15 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

Спустя два года после оригинального релиза печально известная Fallout 76 вышла в Steam. Чем она жила все эти годы и стоит ли в 2020 году начинать своё знакомство со столь противоречивой игрой?

Артём Дубровский, , 10:00 — REGNUM Fallout 76 — удивительная игра. Став крупнейшим провалом Bethesda Game Studios и не понравившись практически никому, она таинственным образом сформировала вокруг себя сообщество удивительно креативных и хитрых на выдумки геймеров. В преддверии выхода проекта в Steam, а также релиза масштабного дополнения Wastelanders корреспондент ИА REGNUM вспоминает: почему игра до сих пор жива и как ей всё это время удавалось продержаться на плаву?

Fallout 76 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Пугающий своим несовершенством ещё с момента анонса, Fallout Online вышел в 2018 году. Напомню: в этот же год свет увидели Spider-man от Insomniac Games, новый God of War со скандинавским Кратосом от Santa Monica Studio и Detroit: Become Human от Quantic Dream. Одним словом, конкуренты у нового «прорыва» Bethesda были серьёзные. От того ещё позорнее и слабее выглядел печально известный релиз Fallout 76.

Игра оказалась «монстром Франкенштейна», сшитым из десятка плохих идей. Огромный открытый мир, в котором нет ни одного NPC. Система выживания, которая фактически ни на что не влияет и не заставляет геймера тщательно планировать каждое действие. А как вишенки на торте: неинтересные задания, однообразные игровые ситуации и банальное отсутствие хоть какого-то контента, способного привлечь игроков на длительный срок. И всё это под брендом культовой игровой франшизы Fallout, а ещё за полную стоимость.

В первые месяцы после релиза о провале Fallout 76 не писал только ленивый. Удивительно, но два года назад даже позорный старт Warcraft III: Reforged на его фоне показался бы детским лепетом. Тем не менее оплатившие полную стоимость игроки не были готовы сдаваться так быстро — по крайней мере, большинство из них.

Скриншот из игры Fallout.bethesda.net

Вскоре некоторые геймеры смогли смириться с многочисленными багами и стали использовать Fallout 76 в качестве экспериментальной площадки для создания различных «ивентов». Так, один энтузиаст понял, что в игре не хватает контента для энд-гейма (задания и активности для игроков высоких уровней) и решил самостоятельно стать местным рейд-боссом. Каждый день в одно и то же время он брал с собой мешок разной добычи, занимал один из отдалённых бункеров и присаживался поудобнее в ожидании «искателей приключений». Подобные инициативы вскоре стали абсолютной нормой, а в качестве негласного девиза Fallout 76 закрепилось: «Не хватает интересного контента — сделай сам!».

Fallout 76 начала оживать благодаря стараниям геймеров и их творческому подходу к игре. Местная система строительства позволяла некоторым из них создавать собственные бары, магазины и даже квест-комнаты с ловушками. Другие же, менее склонные к созидательному подходу игроки, начали собираться в банды и устраивать набеги на окрестные города и постройки других пользователей. Самым большим парадоксом во всей этой ситуации стал тот факт, что в игре изначально не было почти ничего весёлого. Однако играть в неё стало и весело, и интересно — просто в ответе за это были не разработчики.

Тем не менее представители Bethesda Game Studios всё же осознали масштабы своего провала и начали предпринимать отчаянные попытки исправить ситуацию. На официальных форумах они заверяли игроков, что контента станет больше, а все баги вскоре исчезнут. Эти слова, к сожалению, оказались правдой лишь наполовину. На протяжении всего пути своего существования Fallout 76 была «игрой-бедствием». Стоило разработчикам избавиться от наиболее раздражающих ошибок, как тут же появлялся целый мешок новых — одновременно с выходом очередного обновления.

Скриншот из игры Fallout.bethesda.net

Да, Fallout 76 действительно начала обрастать контентом. В игре стали появляться новые виды оружия и брони, различные праздничные события и уникальные предметы. Однако вместе с их введением росло и недовольство игроков, потому что каждое небольшое обновление не работало так, как должно было. Reddit ежедневно пестрил гневными сообщениями, а геймеры начинали ставить эксперименты над новыми порциями багов. Одним из наиболее популярных «флешмобов» стало сбрасывание трёх ядерных боеголовок в одну и ту же локацию. После череды красочных взрывов серверы игры не справлялись с нагрузкой и «падали», а игроки ликовали, упиваясь новообретённой властью.

Со временем страсти вокруг Fallout 76 немного поутихли. Игроки смирились с некомпетентностью разработчиков и начали просто получать удовольствие от «того, что имеют». А представители Bethesda Game Studios, в свою очередь, немножко поднаторели в создании обновлений. Багов становилось всё меньше, а чуть позже в Fallout 76 даже появился свой аналог «королевской битвы», который, как ни странно, был достаточно тепло встречен геймерами и стал пользоваться у них популярностью. Казалось, в Западной Вирджинии (место действия игры) наконец-то стало спокойно. Но это было лишь затишье перед бурей.

Скриншот из игры Fallout.bethesda.net

Новая волна негодований захлестнула Fallout 76 после появления премиальной подписки. Во-первых, игроков обеспокоила её стоимость: более тысячи рублей в месяц (при том, что лидер всех MMO-игр World of Warcraft стоит около 500 рублей в месяц) или около девяти тысяч рублей в год. Во-вторых, их удивил сам факт появления подписки — ведь игра изначально не была бесплатной, а значит на получение новых функций придётся снова потратить солидную сумму денег из кармана. Тогда в мире игры началась самая настоящая классовая война.

Обладатели платной подписки моментально стали изгоями и объектами для насмешек со стороны более «бедных» геймеров. В ответ на угнетения сформировалась «апокалиптическая аристократия» — элитная каста игроков с премиум-подпиской, отстаивающая свои интересны и свободы. Сражения между двумя «социальными слоями» длились множество дней, пока окончательно не утихли — в конце концов даже эти «разборки» наскучили игрокам.

Перечислять необычные ситуации, родившиеся из банальной скуки и отсутствия интересного контента в игре можно практически бесконечно. Однако всё же стоит признать заслуги разработчиков из Bethesda Game Studios: им не удалось создать хорошую игру, зато интересная симуляция общества в замкнутом и поломанном мире у них получилась на ура. Тем не менее, по их словам, все грехи первоисточника в скором времени исправит масштабное дополнение Wastelanders.

Оно добавит в игру то, чего так сильно не хватало ещё с момента релиза: NPC, враждующие фракции и диалоговую систему. Помимо этого, в игре появятся сотни новых предметов, интересные сюжетные задания, возможность завести романтические отношения и многое другое. Другими словами: Wastelanders спустя два года превратит Fallout 76 в ту игру, которой она изначально должна была стать.

Получится ли у разработчиков из Bethesda Game Studios реализовать задуманное — пока неизвестно. Тем не менее хочется верить в их успех. Хотя бы в этот раз. Ведь при всём желании Fallout 76 не хочется ругать — за последние годы ещё ни одна игра не породила столько необычных историй и не создала настолько творческое сообщество геймеров.