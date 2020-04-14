Москва, , 15:14 — REGNUM Большинство жителей России (42%) считают главу государства Владимира Путина опытным политиком, приводит данные опроса «Левада-центр».

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По мнению 25%, Путин — энергичный, решительный, волевой человек, по мнению 20%, дальновидный политик и честный, порядочный, бескорыстный человек (3%). Настоящий лидер, способный повести за собой людей (13%).

Путин защищает государственные интересы (15%). Он человек, который обеспечивает стабильность в стране (12%). Это принципиальный человек, способный к компромиссам, объединению различных политических сил (по 5%).

Опрос проведен 19−25 марта 2020 года. Опрошены 1624 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 67% граждан страны.

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