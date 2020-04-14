Москва, , 15:13 — REGNUM В связи с введённым в РФ режимом самоизоляции жители страны оказались лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Об этом 14 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Главное заключается не в том, имеет ли казак право грабить меня на улице. Если вас патруль остановил, то, что вы знаете законы, отягчает вашу вину, если патруль их не знает. А главная проблема заключается в том, что люди сегодня реально лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. И у людей сегодня кончаются деньги. Сейчас. У некоторых уже кончились. И система введённых в Москве пропусков отягчает эту проблему, усиливает и обостряет», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Крыму за соблюдением режима всеобщей самоизоляции будут следить казачьи патрули и представители народного ополчения. Кроме того, отметим, что в Москве из оформленных за прошедшие сутки в Москве 3,2 миллиона цифровых пропусков порядка 900 тысяч были признаны недействительными.

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