Москва, 14 апреля 2020, 15:13 — REGNUM В связи с введённым в РФ режимом самоизоляции жители страны оказались лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Об этом 14 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Крыму за соблюдением режима всеобщей самоизоляции будут следить казачьи патрули и представители народного ополчения. Кроме того, отметим, что в Москве из оформленных за прошедшие сутки в Москве 3,2 миллиона цифровых пропусков порядка 900 тысяч были признаны недействительными.
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