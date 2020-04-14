Красноярск, , 15:12 — REGNUM В Красноярском крае пациентов с лёгким течением коронавирусной инфекции переведут на амбулаторное лечение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, такое решение было принято на заседании оперативного штаба.

Министр здравоохранения края Борис Немик напомнил, что в 80% случаев инфекция протекает в малосимптомной или лёгкой форме.

«И если это человек, у которого нет группы риска, он не старше 60 лет, не страдает хроническими заболеваниями, то как правило заболевание протекает в легкой форме и не требует помещения в стационар», — отметил он.

Для перевода на лечение на дому врач должен получить согласие как пациента, так и проживающих с ним людей. Медицинское учреждение обеспечивает их необходимыми лекарствами и масками, а продуктами питания — службы социальной защиты или волонтёры.

При этом лечащиеся на дому обязаны соблюдать строгий режим изоляции, а медики ежедневно будут оценивать состояние здоровья пациента и его близких в дистанционном режиме. При ухудшении состояния, пациента немедленно госпитализируют.

Напомним, к 14 апреля всего в крае подтверждён 131 случай заражения коронавирусом. 21 из них выявлены за последние сутки. 17 человек выздоровели, 114 — остаются на лечении.

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