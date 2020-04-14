Якутск, , 15:11 — REGNUM В Хангаласский район Якутии доставлены 30 бизонов из Канады. Это четвёртая по счёту партия животных, которая увеличит поголовье бизонов в Якутии до 250. Как сообщает телеканал ОТР, канадское правительство передало бизонов на безвозмездной основе.

Животные прилетели 13 апреля прямым рейсом из Канады и теперь находятся на карантине — это обязательная процедура в процессе адаптации к новым условиям обитания. Через месяц 15 годовалых самок и самцов присоединятся к общему стаду в заповеднике «Усть-Ботума» Хангаласского района.

«В Усть-Ботуме находится первая партия, это маточное стадо бизонов, поэтому пришли, можно сказать, к ним на помощь далекие родичи из Канады», — пояснил руководитель дирекции биологических ресурсов и особоохраняемых природных территорий министерства охраны природы Якутии Яков Сивцев.

Глава Якутии Айсен Николаев уверен, что этот шаг «позволит уже в ближайшее время ещё больше распространить популяцию лесного бизона на территории Якутии».

Добавим, что первая партия канадских бизонов прибыла в Якутию в 2006 году. Ранее привезённые животные успешно акклиматизировались и регулярно дают потомство.

Расселение лесных бизонов связано с их возрождением на исторической родине. Именно в Якутии ученые нашли череп древнего бизона, жившего на этой территории 20−30 тысяч лет назад. Якутские бизоны вымерли примерно 5 тыс. лет назад, а оставшиеся перебрались в Северную Америку.