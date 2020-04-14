Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Каршеринговые компании в Петербурге могут начать игнорировать запрет властей на работу, так как на них нет рычагов воздействия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 14 апреля член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов.

Напомним, петербургские власти временно, по 30 апреля, запретили каршеринг под эгидой борьбы с коронавирусом, вслед за столицей.

Холодов отметил, что, в отличие от Петербурга, в Москве каршеринг юридически признан, а значит, у властей есть рычаги воздействия на компании. Например, подписаны соглашения с правительством Москвы о бесплатной парковке в центре и в аэропорту для каршеринга. Взамен власти требуют, чтобы машины были нестарыми.

«Поэтому часто так бывает, что сначала машина катается в Москве, потом в Петербург попадает, потом куда-то еще. Как младший братик донашивает за старшим, так и мы докатываем машинки. В принципе, Москва может попугать компании, например, приостановить действие бесплатных парковок, а это значит, что каршеринг просто умрет в центре Москвы», — сказал Холодов.

Однако в Петербурге юридически понятия каршеринга не существует — это просто рядовые юридические лица.

«Поэтому я допускаю, что у нас компании могут продолжать работать, если просто снимут с себя раскраску каршеринга. Это же просто пленка, машины находят по номеру и координатам. Если кто-то решил провести ребрендинг — вот он повод, а те деньги, которые сейчас заработают, можно на ребрендинг пустить. Так что если они вдруг уберут пленку и будут продолжать работать, методов воздействия на них нет никаких вообще», — считает Холодов.

«Так как льгот для них никаких нет, соглашений нет, то не удивлюсь, если кто-то начнет игнорировать запрет», — заключил он.

При этом Холодов допускает методы борьбы с каршерингом через инспекторов ГИБДД, которые, распознав такую машину на трассе, примутся ее останавливать, проверять аптечку и огнетушитель.

В целом Холодову не кажется разумным запрет каршеринга в городах. «Я не считаю каршеринг разносчиком заразы по той причине, что даже если больной проехал на каршеринге, он менее опасен, чем если бы проехал в автобусе и метро», — подчеркнул он.

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