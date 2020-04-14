Подгорица, , 15:07 — REGNUM По состоянию на 14 апреля в Черногории зарегистрировано четыре смерти от COVID-19, сообщает институт общественного здравоохранения. Все умершие были старше 70 лет и имели другие хронические заболевания.

Что касается темпов выявления зараженных коронавирусом, то уже в течение недели наблюдается снижение выявленных случаев на взятых образцов. Однако власти пока не торопятся отменять многочисленные ограничительные меры. По оптимистичным прогнозам их постепенная отмена возможна в конце мая 2020.