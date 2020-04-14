Москва, , 15:07 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 14 апреля открыла вакансию председателя Московского городского суда. Информация об этом размещена на сайте ВККС.

В информации говорится, что в соответствии с законодательством РФ ВККС «объявляет об открытии вакантной должности председателя Московского городского суда».

Документы соискатели могут подать до 15 мая 2020 года включительно.

До последнего времени должность главы Мосгорсуда занимала Ольга Егорова.

Также открыта вакансия председателя Рязанского облсуда.