Нур-Султан, , 15:06 — REGNUM Священный месяц Рамадан в Казахстане начнется 24 апреля, заявил председатель Духовного управления мусульман республики, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы на брифинге.

По его словам, при выборе даты Духовное управление основывалось на данных Астрофизического института им. Фесенкова, а также советовалось с Духовными управлениями Киргизии и Узбекистана.

Таганулы добавил, что в мечетях республики не будут читать таравих из-за чрезвычайного положения в стране. «Советуем каждому читать таравиха дома вместе с членами семьи», — сказал глава Духовного управления.

Отметим, таравих — это желательный намаз, который совершается в священный месяц Рамадан после обязательной ночной молитвы и продолжается до зари.