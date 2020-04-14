Выборг, Ленинградская область, , 15:11 — REGNUM Выборгская епархия РПЦ приняла решение не закрывать храмы под угрозой коронавируса и провести Пасхальные богослужения на открытом воздухе. Об этом 14 апреля заявил протоиерей Дионисий Холодов, благочинный Рощинского округа, секретарь Выборгской епархии.

Во время угрозы распространения новой коронавирусной инфекции по территории региона Выборгская епархия призывает молиться и оставаться дома, однако в пасхальные дни закрывать храмы не планирует.

«Пасхальные службы и освещение пасхальных яств (куличей, яиц) будут совершаться также на храмовых территориях с соблюдением всех санитарных предприятий», — сказал протоиерей.

Кроме того, службы в храмах не прекращаются, поэтому, если верующий решил посетить службу. Епархия просит придерживаться рекомендаций: стоять друг от друга на расстоянии не мене 1,5 метров, носить защитные маски.

«Исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику», — отметил Холодов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в связи с угрозой коронавирусной инфекции распорядился о том, что в период с 14 по 19 апреля богослужения в храмах будут происходить без участия прихожан.

Напомним, у православных идет страстная седмица, которая 19 апреля завершится праздником Светлого Воскресения Христова — Пасхой.

Читайте ранее в этом сюжете: На Пасху все храмы Санкт-Петербургской епархии будут закрыты для прихожан