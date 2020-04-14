Душанбе, , 15:02 — REGNUM В Джаббар-Расуловском районе Согдийской области Таджикистана состоялось награждение юбилейными медалями «75 лет Победы» пятерых ветеранов Великой Отечественной войны.

Награды ветеранам — Мирзоали Ибрагимову, Дастуру Мансурову, Рахимбою Рахматову, Камбару Хайбарову и Мамуру Ахмедову — вручали генеральный консул России в Ходженте Андрей Варламов и руководитель российского центра науки и культуры (РЦНК) города Ходжента Иван Иванов.

Консул выразил благодарность ветеранам: «Наши деды и прадеды сражались за Победу, чтобы мы сегодня жили в мире и согласии. Низкий поклон Вам, дорогие ветераны!»

В честь награждения для ветеранов была организована культурная программа с выступлением воспитанников детского сада, которые исполнили песню «Смуглянка».

Самым пожилым ветеранам — Мирзоали Ибрагимову и Дастуру Мансурову — 99 лет, а самому младшему — Мамуру Ахмедову — 95 лет.

Все ветераны имеют ордена Отечественной войны I и II степени, а также другие медали и ордена.