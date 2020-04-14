Сеул, , 15:09 — REGNUM В армии Южной Кореи зафиксировали повторный случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, повторный случай был выявлен 14 апреля в 10:00 по местному времени у представителя сухопутных войск в Сеуле.

В настоящее время на лечении находятся двое военнослужащих.

Напомним, что в южнокорейской армии было выявлено тридцать девять случаев заражения коронавирусом. Из них двадцать один случай пришелся на представителей сухопутных войск, один — представителя военно-морских сил, четырнадцать — представителей военно-воздушных сил, два — морских пехотинцев и один — представитель министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 564.

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