Брянск, , 15:06 — REGNUM Обязанность граждан не покидать места проживания до 30 апреля в условиях режима повышенной готовности пытались оспорить два жителя Брянска. Суд отказал им в административных исках к правительству региона. Решение Брянского областного суда опубликовали 14 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Истцы просили признать недействующим подпункт 3.6 пункта 3 постановления правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области». В нём указано, что в условиях противодействия распространения коронавируса граждане обязаны находиться дома, за исключением некоторых случаев. Истцы посчитали, что это постановление не соответствуют требованиям законодательства РФ, нарушает их конституционные права на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, поскольку нормы права, на основании которых они приняты, с учётом отсутствия режима карантина на территории Брянской области, не предоставляют правительству Брянской области полномочий ограничивать данные права и свободы.

Суд, рассмотрев материалы дела, пришёл к выводу, что региональный правовой акт принят в пределах компетенции исполнительного органа, с соблюдением всех требований федерального законодательства.

«Право гражданина РФ на свободу передвижения не является абсолютным, поскольку в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ оно может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой это необходимо, в том числе, в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц. Ограничительные мероприятия приняты при наличии предусмотренных законом оснований, носят временный характер, вызванный особыми условиями, обусловленными опасностью распространения коронавирусной инфекции COVID-2019», — сказано в решении суда.

В удовлетворении административных исковых заявлений истцам отказано. Решение может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.