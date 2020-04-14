Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM Житель Ставропольского края Хабиб Исагаджиев признан виновным по уголовному делу о пропаганде терроризма и его публичном оправдании. Оглашение приговора прошло в Южном окружном военном суде, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе суда.

Установлено, что в период с апреля по май 2018 года Исагаджиев вел через одну из социальных сетей пропаганду идеологии терроризма. Осужденный разместил на своей странице в соцсети четыре видеоролика и три текстовые публикации, призывающие к терроризму и оправдывающие его.

Окружной военный суд приговорил Исагаджиева к шести годам колонии общего режима. Наказание назначено по совокупности преступлений, поскольку ранее Курским районным судом Ставропольского края он был признан виновным в незаконном обороте наркотиков, оружия и взрывчатых веществ. Сообщается, что осужденный полностью признал свою вину.